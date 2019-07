José Castelo Branco não gostou dos comentários que Cláudio Ramos e Ana Marques fizeram no programa 'Passadeira Vermelha' acerca da sua participação no talk show norte-americano 'Wendy Williams Show’

"Eu acho que você é a Olívia Palito… Ana Marques é mesmo para si e também para si, Claudete, Cláudio Ramos. Vejam, suas pindéricas… Convite VIP, coisas que vocês nunca vão ser”, afirmou Castelo Branco num vídeo que publicou no seu Instagram.

Castelo Branco não gostou que Cláudio Ramos e Ana Marques falassem sobre o facto de a apresentadora norte-americana lhe ter retirado o microfone quando este começou a falar de política.

"Terem a coragem de me arrasarem de que a Wendy me passou a perna, correu comigo e que me tirou o microfone… Eu tinha que viajar, que tirar a Betty do hospital para a levar para a casa de recuperação e vocês só dizem baboseiras. Minhas pindéricas, aprendam a ser gente antes de falar e informem-se. Tenham classe e categoria”, acrescentou.