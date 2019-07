Jovem encontrado morto em Famalicão

Um jovem foi encontrado morto, em Vila Nova de Famalicão, numa zona florestal que confina com os limites a sul do concelho de Braga.

A vítima, aparentando cerca de 25 anos, foi encontrada já sem vida numa zona florestal de Arnoso Santa Eulália, durante este domingo, no Monte das Ermidas, em Vila Nova de Famalicão, deslocando de imediato para o local os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Logo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil acionou todos os meios para aquele local ermo, incluindo as valências do INEM, mas o jovem não tinha sinais vitais, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto, que recolheu o telemóvel e o maço de tabaco da vítima, que não tinha consigo qualquer tipo identificação documental.

A autópsia decorrerá hoje no Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga, na presença de inspetores da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, tendo o cadáver sido transportado pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses.