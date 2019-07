FC Porto já conhece adversário da terceira pré-eliminatória da Champions

O FC Porto vai defrontar os russos do Krasnodar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, segundo o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

O vice-campeão português é cabeça de série no designado caminho das Ligas, que diz respeito aos clubes que não venceram o campeonato nos seus países e que por isso não têm acesso direto à Liga dos Campeões.

A equipa de Sérgio Conceição vai assim defrontar o Krasnodar, terceiro classificado do campeonato russo da época passada, que disputa pela primeira vez o acesso à Champions.

Sorteio do caminho das Ligas

- Basileia/PSV-LASK Linz

- Dínamo Kiev-Club Brugge

- Krasnodar-FC Porto

- Basaksehir-Olympiacos/Viktoria Plzen



Sorteio do caminho dos campeões:

CFR Cluj/Maccabi Tel Aviv - Celtic/Nomme Kalju

APOEL/Sutjeska - Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/Dínamo Zagreb- Valetta/Ferencvaros

Estrela Vermelha/HJK - The New Saints/Copenhaga

Maribor/AIK - BATE Borisov/Rosenborg



Caminho das Ligas:

Cabeças-de-série

- FC PORTO

- Dínamo Kiev

- Basileia/PSV

- Olympiacos/Viktoria Plzen



Não cabeças-de-série

- Club Brugge

- Krasnodar

- Basaksehir

- LASK Linz



Caminho dos campeões:

Cabeças-de-série

- Ajax

- Celtic/Nomme Kalju

- Copenhaga/The New Saints

- Dínamo Zagreb/Saburtalo

- BATE Borisov/Rosenborg

- APOEL Nicósia/Sutjestka



Não cabeças-de-série

- PAOK Salónica

- Qarabag/Dundalk

- Maribor/AIK

- Estrela Vermelha/HJK Helsínquia

- Maccabi Telavive/Cluj

- Valletta/Ferencváros