Internado à força por violar, ameaçar e tentar matar jovem por quem se apaixonou em Guimarães

Um homem de 36 anos apaixonou-se por uma rapariga em Guimarães, mas, devido a problemas mentais, o seu comportamento revelou ser muito mais perigoso do que romântico.

Entre maio e julho de 2018, o homem fez a vida num inferno à jovem, violou-a, ameaçou-a através de mensagens de telemóvel, perseguiu-a e, como se já não fosse suficiente, tentou matá-la.

Ao volante do seu carro, o homem subiu pelo passeio quando ela estava a servir cafés numa esplanada em Guimarães, tendo quase atropelado também dois clientes e um homem que passava na rua.

O tribunal considerou-o inimputável, devido ao seu diagnóstico de esquizofrenia paranoide com deterioração cognitiva e da personalidade. O coletivo de juízes que avaliou o processo sublinhou, no entanto, o seu caráter perigoso e a existência do risco de que volte a cometer outros crimes do género.

Foi condenado, há menos de um mês, a cumprir um período prolongado de tratamento psiquiátrico supervisionado, nunca inferior a três anos e num máximo de dez anos e oito meses, num estabelecimento de segurança apropriado, segundo o Correio da Manhã, que teve acesso ao acórdão.



Atualmente encontra-se na ala de psiquiatria da cadeia de Santa Cruz do Bispo, para onde foi levado por decisão do juiz de instrução criminal de Guimarães, ainda antes da condenação, depois de ter cortado a pulseira eletrónica, em agosto de 2018.



Além da esquizofrenia paranoide com deterioração cognitiva e da personalidade, o homem tem, segundo o acórdão do tribunal, a capacidade de juízo critico prejudicada pela idealização delirante persecutória. Estes problemas mentais ter-se-ão intensificado em 2014 quando chegou a Portugal regressado de França.