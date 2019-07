Encontrados destroços de submarino desaparecido há meio século com mais 50 pessoas a bordo

Florence Parly, ministra das Forças Armadas francesa, anunciou esta segunda-feira que o submarino “La Minerve”, que estava desaparecido há mais de 50 anos, foi encontrado ao largo de Toulon.

“Acabamos de encontrar o Minerve. É um sucesso, um alívio e um feito técnico. Penso nas famílias que esperavam por este momento há tanto tempo", escreveu a governante no Twitter sobre o submarino que havia naufragado em janeiro de 1968 com 52 homens a bordo.

De acordo com a AFP, que cita um responsável da Marinha daquele país, os destroços do “La Minerve”, um submarino militar, foram localizados pelo navio americano Seabed Constructor, que estava a participar nas buscas. Os escomboros encontravam-se no Mediterrâneo, a 45 quilómetros de Toulon, a 2.370 metros de profundidade.

O submarino havia-se afundado em exercício em 1968 em apenas quatro minutos. No entanto, apesar das operações de socorro realizadas na altura, os destroços não tinham sido localizados.

A causa do acidente continua por definir, sendo que foram colocadas em cima da mesa as hipóteses de uma avaria, uma colisão com um barco, a explosão de um míssil, um torpedo ou um problema com o tubo de ventilação.

Em outubro do ano passado, os familiares das vítimas pediram que as buscas fossem retomadas.