Há seis anos o mundo dava as boas vindas ao príncipe George

O príncipe George, filho mais velho de Kate Middleton e do príncipe William, celebra esta segunda-feira seis anos.

O irmão de Charlotte e Louis nasceu a 22 de julho de 2013, em Londres. Para assinalar a data, o palácio de Kensington partilhou novas imagens da criança.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão muito contentes por partilhar novas fotografias do príncipe George para assinalar o sexto aniversário da Sua Alteza Real", lê-se na legenda das imagens publicadas na conta oficial do Twitter do palácio.

"Estas duas fotografias foram tiradas recentemente nos jardins do Palácio de Kensington pela duquesa de Cambridge. Obrigado a todos pelas carinhosas mensagens no aniversário do príncipe George”, acrescenta.

