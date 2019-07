Alemão resgatado pela polícia junto ao recinto do Marés Vivas em Gaia

Um homem, de nacionalidade alemã, caiu à agua junto ao recinto do MEO Marés Vivas, na praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia.

O alemão, de 51 anos, ter-se-á desequilibrado dos rochedos quando estava a tirar fotografias. Um agente da polícia municipal apercebeu-se da situação e lançou-se à água para o socorrer, segundo o Correio da Manhã.

O turista foi resgatado com vida, mas com algumas escoriações, tendo sido assistido no local, recusando, no entanto, ser transportado para o hospital.

O incidente aconteceu no segundo dia do festival.