Mãe comovida agradece aos profissionais que salvaram o seu bebé de 12 meses em Guimarães

Ana Mota é mãe de João Afonso, de um ano, que teve uma "convulsão febril", na cidade de Guimarães, há uns meses, e não esquece aquilo que os profissionais dos serviços de socorro fizeram pelo filho.

"São profissionais como vocês que nos fazem sentir seguros nestes momentos de aflição, de desespero e de total impotência. Obrigada pela rapidez. Obrigada ao operador do CODU, irei sempre reconhecer a sua voz; obrigada aos bombeiros das Taipas; obrigada ao médico e enfermeiro do INEM de Guimarães, por transmitirem calma e serenidade, apesar da situação difícil", escreveu Ana Mota.

O INEM não só publicou o email desta mãe no seu Facebeook com uma breve mensagem de “obrigado nós, Ana”, como revelou os nomes dos profissionais que participaram no salvamento do bebé.

"No Centro de Orientação de Doentes Urgentes estavam os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar Pedro Dias e Vítor Gonçalves, na Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, o médico Rui Pinto e o enfermeiro André Barbosa e na Ambulância de Socorro dos Bombeiros Voluntários das Taipas seguiam os bombeiros Luís Lopes e Domingos Abreu", informou o INEM