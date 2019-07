Homem abusou sexualmente de rapariga de 14 anos durante duas semanas

Um indivíduo de 34 anos, trabalhador da construção civil, foi identificado e detido pela suposta prática do crime de abuso sexual de um menor dependente – isto é, uma criança que lhe tinha sido confiada para educação ou assistência –, neste caso, uma rapariga de 14 anos.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária, os alegados factos criminosos terão ocorrido na residência do suspeito, em Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, na medida em que este “se aproveitou do grau de parentesco muito próximo que tinha com a criança, para a molestar sexualmente, durante cerca de duas semanas”.

De acordo com o Artigo 172.º do Código Penal, este crime é punido com pena de prisão de um a oito anos. O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.