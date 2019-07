Férias. Alojamento local é o preferido dos portugueses

Quando o assunto é férias, 61% dos portugueses prefere passar os dias de descanso num alojamento local. Esta é a principal conclusão do Barómetro das Férias da Europ Assistance.

Já no que diz respeito ao local preferido, a praia é o destino de eleição: 61% dos inquiridos planeia passar férias na praia. Mas a cidade faz também parte das escolhas, com 34% dos portugueses a preferir este destino. Um valor que está, aliás, acima da média europeia que se fixa nos 25%.

O orçamento é o fator número um no que toca à escolha do destino. Em Portugal, 69% dos inquiridos indicaram este fator como preponderante na escolha do destino. A média europeia ficou-se pelos 53%. Em segundo lugar estão os riscos para a saúde com 57% e os ataques terroristas fecham o top3 com 56%.

E porque as novas descobertas estão quase sempre associadas às férias, 66% dos inquiridos afirma que a descoberta de novas culturas está nos seus planos para as férias. Ainda assim, um número não tão distante – 64% - assume que as férias servem para relaxar e ter paz de espírito. 9% pretende apenas aproveitar a sua casa.

Para quem tem filhos, o objetivo é viajar com eles. Pelo menos é isso que assume 59% dos inquiridos. Muito abaixo estão os 20% que admitem que os filhos vão passar férias com os avós. Em Portugal os campos de férias não são uma opção muito requisitada pelos pais: apenas 6% admite equacionar esta opção.

Consegue desligar-se totalmente do trabalho durante as férias? O barómetro refere que Portugal está abaixo da média europeia no que diz respeito a este assunto: 54% contra 69% na Europa. Os jovens entre os 18 e os 24 anos são a faixa etária que conta ver os emails, embora não tencione responder. O valor dos que não tencionam fazer nenhuma atividade relacionada com o trabalho durante as férias é baixo: 19%.