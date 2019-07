Adolescente abusou sexualmente de menina de 10 anos enquanto esta regressava da escola

Um adolescente de 17 anos confessou ter abusado sexualmente, de forma violenta, de uma menina de 10 anos enquanto esta regressava da escola. O criminoso tinha 16 anos quando levou a cabo o ataque, a 4 de outubro do ano passado em Exmouth, no condado de Devon, em Inglaterra. A vítima foi encontrada num riacho após os abusos sexuais.

Sublinhe-se que o jovem admitiu também ter estrangulado a menor com intenções de a violar, como foi noticiado pela polícia de Devon e Cornwall, num comunicado veiculado pelo The Mirror: “Na sequência de uma investigação um rapaz, que não pode ser identificado por motivos legais, confessou ter asfixiado e tentado penetrar uma criança com uma idade inferior a 13 anos”.

O primeiro julgamento ocorreu, em Bristol, no mês de março na medida em que o agressor está acusado igualmente de tentativa de homicídio. O segundo julgamento teve lugar esta segunda-feira e o suspeito admitiu ter cometido os factos criminosos, mas o veredicto final será somente emitido a 7 de novembro, no tribunal de Bristol, no julgamento final.

O rapaz encontra-se numa instituição que acolhe delinquentes juvenis. O seu advogado de defesa, Richard Smith, pediu à juíza, Justice May, que considerasse pedir a opinião a um psiquiatra forense na medida em que “se trata de um jovem adulto complicado e difícil que cometeu uma ofensa muito séria”, tal como foi avançado pela BBC News.

É de referir que, ao rapaz, foi garantido anonimato para a vida e o seu nome nunca poderá ser associado a este crime pois cometeu-o quando tinha uma idade inferior a 18 anos.