Bombeiro ficou ferido no combate às chamas em Mação

Um bombeiro ficou ferido, esta segunda-feira, no combate às chamas do incêndio que reacendeu no concelho de Mação, avançou a SIC Notícias.

Uma frente de fogo descontrolou-se esta tarde na freguesia de Casais de São Bento.

O combate às chamas está a ser feito maioritariamente pelos meios aéreos, pois a zona é de difícil acesso.

As condições climatéricas e o comportamento do fogo obrigaram a um reposicionamento dos operacionais, pois as chamas podem chegar às populações próximas, numa questão de minutos.