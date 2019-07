Espanha envia dois aviões pesados para Portugal ainda hoje

Ajuda foi dada no âmbito do protocolo de assistência mútua

Espanha vai enviar esta tarde para Portugal dois aviões pesados anfíbios para ajudar no combate aos incêndios, nomeadamente ao que está neste momento a fustigar Vila de Rei.

Segundo o Ministério da Administração Interna, o pedido foi feito no âmbito do protocolo de assistência firmado entre os dois países: “Portugal solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil”.

Após as autoridades portuguesas terem formalizado o pedido e tendo em conta a gravidade do cenário, Espanha disponibilizou-se para enviar meios ainda durante o dia de hoje.

“Espanha disponibilizou de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde”, conclui o ministério em comunicado enviado às redações.