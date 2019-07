Bruno de Carvalho apontado como mandante do esquema Cashball

Paulo Silva, empresário que denunciou o caso, prestou novas declarações e aponta o ex-presidente do Sporting como o mandante do esquema

Bruno de Carvalho foi apontado como mandante do esquema de corrupção Cashball, avançou hoje a TVI. Em causa estão as declarações prestadas por Paulo Silva ao Ministério Público. De acordo com a estação televisiva o empresário, que denunciou o esquema de subornos a árbitros de andebol na época 2016/2017, assim como a jogadores de futebol na época 2017/2018, aponta o ex-presidente do Sporting como o mandante das operações

Recorde-se que o ex-dirigente leonino tinha ficado de fora dos detidos da operação, mas pode agora voltar à mira da investigação.

O caso levou à detenção de André Geraldes, antigo braço-direito de Bruno de Carvalho e ex-Team Manager da equipa principal de futebol dos leões, além de Gonçalo Rodrigues, funcionário do Sporting, do empresário João Gonçalves e do próprio Paulo Silva.