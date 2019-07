Vídeo mostra violência dos incêndios em Mação

“Os meios que nós temos neste teatro de operações, o efetivo quer humano, quer de meios aéreos, meios terrestres, afigura-se para já como o apropriado”, garantiu o comandante da Proteção Civil Pedro Nunes, esta manhã, à comunicação social, através de um briefing enviado às redações. Nunes acrescentou ainda que "tudo o que há de bom em Portugal e com capacidade de trabalho aéreo, terrestre, técnico, uso do fogo e análise está reunido neste teatro de operações. Mais não temos. Como era uma situação complexa fomos buscar a todas as entidades, porque todos somos poucos para resolver um problema tão complexo.”

No entanto, de acordo com dados divulgados pela plataforma Fogos.pt, pelas 19h50, 1084 operacionais, 333 meios terrestres e 16 meios aéreos combatiam o incêndio que deflagrou em Vila de Rei. Em Mação, a temperatura situava-se nos 31ºC e, a velocidade do vento, nos 12.96 km/h. Estes fatores, aliados à humidade de 88%, dificultam o combate ao incêndio.

Recorde-se que Castelo Branco está a sofrer desde a tarde de sábado. Dois incêndios deflagraram na Sertã, outro em Vila de Rei, e assumiram grandes dimensões, sendo que o fogo alastrou-se ao concelho de Mação, no distrito de Santarém - a brutalidade das chamas foi captada e partilhada na página Soutaria TV, dedicada às notícias da cidade de Ourém.