NOS. Lucros aumentaram 13% para 90,2 milhões

O resultado líquido da NOS registou um aumento de 13% no primeiro semestre deste ano, quando comparado a igual período do ano passado, fixando-se nos 90,2 milhões de euros, anunciou a operadora num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operadora explica que reforçou o seu investimento nos primeiros seis meses deste ano, tendo atingido os 182 milhões de euros, mais 1,7% do que em igual período de 2018.

“O aumento do investimento na área de telecomunicações regista uma variação de 3,1%, sobretudo pelos fortes investimentos que a empresa tem vindo a realizar nas suas redes de nova geração, quer fixa quer móvel, por forma a garantir melhor qualidade de serviço, maior rapidez e mais conectividade aos seus clientes particulares e empresariais”, explica a NOS.

Já no que diz respeito às receitas, foi também registado um aumento de 1,2% para 781,7 milhões de euros, com a área de telecomunicações e de cinema e audiovisuais a contribuírem de forma positiva para este crescimento.

A NOS avança que nos primeiros seis meses deste ano, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu 331,9 milhões de euros, crescento 2,5% com a margem EBITDA a melhorar 0,5 pontos percentuais para 42,5%.

Os serviços móveis, revela ainda a operadora, registaram um crescimento de 46,4 mil clientes face ao período homólogo, contando agora com 4,769 milhões.