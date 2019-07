Temperaturas atingem os 37 graus esta terça-feira, mas há distritos sob aviso laranja devido à trovoada

Há previsão de aguaceiros e trovoada em alguns pontos do país

O Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja devido à previsão de trovoada para esta terça-feira. O aviso vai estar em vigor entre as 12h00 e as 18h00.

Também devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e granizo, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco entre as 12h00 e as 18h00 desta terça-feira.

Apesar da chuva em alguns pontos do país, as temperaturas máximas em Portugal continental vão chegar aos 37 graus. Assim, mas devido ao tempo quente, estão sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 de quarta-feira.

A temperatura máxima vai variar entre os 37 graus, em Évora, e os 22 graus, em Aveiro e no Porto. Já a temperatura mínima vai variar entre os 23 graus, em Faro, e os 15 graus, no Porto, Braga e Vila Real.