90% do incêndio em Mação e Vila de Rei está em fase de resolução

90% do incêndio em Mação e Vila de Rei, que deflagrou no último sábado, está em fase de resolução, informou esta terça-feira o Comandante Operacional de Agrupamento de Agrupamento Distrital do Centro Sul (CADIS), Luís Belo Costa.

No balanço feito na manhã desta terça-feira, a partir da Sertã, a Proteção Civil considerou que a situação é “consideravelmente mais favorável”, depois de os trabalhos realizados durante a noite terem sido “bastante frutíferos”.

Segundo Luís Belo Costa, foi possível impedir a progressão do fogo em zonas “extraordinariamente difíceis”. Neste momento, não há “frentes vivas”, sendo que o foco está nos 10% dos perímetro por consolidar.

A partir da parte da hora do almoço é esperado um agravamento das condições climatéricas, com o aumento da temperatura e do vento.

“Será uma tarde que nos vai trazer dificuldades", admitiu o responsável.

Até ao momento registaram-se 16 feridos, 15 ligeiros e um grave. No total, 39 pessoas foram assistidas pelo INEM.

De acordo com o site da Proteção Civil, continuam no combate ao incêndio mais de 1000 operacionais.