Criança de seis anos sobrevive a afogamento em piscina no Porto

Uma criança, de seis anos, sobreviveu, no último domingo, a um afogamento numa piscina de um condomínio privado em Paranhos, no Porto.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita o gabinete de comunicação do INEM, foi mobilizada para o local uma ambulância de emergência médica e uma VMER do Hospital de Santo António. A vítima foi posteriormente transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Já o Correio da Manhã escreve que o incidente com a criança ocorreu na sequência de esta ter sido sugada por um tubo da piscina, tendo sofrido lesões muito profundas e ingerido uma quantidade significativa água.

Segundo o site Notícias ao Minuto, a criança está em estado grave.

Notícia atualizada às 11h10