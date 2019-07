Um homem, de 26 anos, foi morto a tiro de caçadeira, na manhã desta terça-feira, pelo ex-companheiro da mulher, em Alvarenga, Lousada, no distrito do Porto.

Segundo o Correio da Manhã, que cita a GNR, também a mulher, de 30 anos, foi atingida, sofrendo ferimentos ligeiros.

De acordo com a mesma fonte, o autor do disparo, de 31 anos, entregou-se no posto territorial da Lixa.

O alerta foi dado pelas 06h02. O crime ocorreu na via pública.