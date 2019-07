Partido Conservador engana-se e publica nota de vencedor antes da votação

Os resultados da corrida à liderança do Partido Conservador conhecem-se na manhã desta terça-feira, pelas 11h45. No entanto, por engano, acabou por ficar conhecida a nota de imprensa que será divulgada.

O comunicado, partilhado na página do Partido Conservador e que já não se encontra disponível, tinha apenas por preencher alguns campos.

“Depois de 17 comícios e discussões com os votantes pelo Reino Unido, CANDIDATO foi selecionado como o líder do Partido Conservador. CANDIDATO recebeu XX,XXX votos, enquanto CANDIDATO recebeu YY,YYY. Foram contados ZZZ votos e a eleição teve uma taxa de participação de AA%. Dame Cheryl Gillan e Charles Walker — da comissão eleitoral do Comité 1922 — fizeram o anúncio às [HORAS]. Depois do anúncio, CANDIDATO fez um discurso em frente a um número de apoiantes no Centro de Conferências Queen Elizabeth II. No discurso, CANDIDATO deixou claras quais as prioridades enquanto primeiro-ministro. [Tirar 50 palavras do discurso, aqui. Idealmente adicionar também uma citação]. Quer ajudar o CANDIDATO [a concluir o Brexit, etc., dependendo do discurso]? Junte-se ao Partido Conservador hoje e ajude-nos a tornar o Brexit um sucesso e a tornar o país um melhor lugar para todos”, lia-se no documento.

Boris Johnson, favorito na corrida, enfrenta Jeremy Hunt. O escolhido assumirá funções na quarta-feira e terá a árdua tarefa de comandar as negociações do Brexit nos próximos três meses.