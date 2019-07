Português arrisca prisão perpétua no Nepal após ter sido apanhado com droga no aeroporto

Um português foi detido no principal aeroporto do Nepal por tráfico de droga. O homem foi apanhado com 4,38 quilos de metanfetaminas sob a forma de cristais, segundo o Correio da Manhã.

O português tentava embarcar num voo com destino a Tóquio, no Japão, mas que faria escala em Nova Deli, na Índia.

A droga, num valor de meio milhão de euros no Japão, não terá sido produzida no Nepal, mas transportada do exterior para esse país.

O detido foi colocado numa prisão em Kathmandu e arrisca uma pena que pode ir dos 15 anos de cadeia até à prisão perpétua.