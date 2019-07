Após passar por uma fase mais complicada, depois de ter vencido um cancro na tiróide e outro na mama, Rebeca diz estar mais feliz do que nunca. "Estou muito feliz porque ainda cá estou, não morri", disse no programa ‘Alô Portugal’, da SIC.

A artista, que vai ter um verão com agenda preenchida, contou alguns dos momentos preocupante que viveu nos últimos tempos. "Achei que estava a ser ainda mais infeliz. Com cancros, as quimioterapias, radioterapias e não poder fazer aquilo que eu mais amo que é cantar, estava a ficar com uma depressão. Decidi, a partir de fevereiro, dar a cara e mostrar aquilo que eu era e a fazer os meus concertos".

Rebeca serviu de inspiração para muitas pessoas depois de ter perdido o medo e ter ido à televisão sem cabelo. "Cheguei a ter públicos à minha frente, ainda hoje, que me vão ver com peruca e depois tiram a peruca", disse.

"Se ajudei só uma mulher já fico bem, mas sei que ajudei muito mais e quero ajudar. Se ainda cá estou, se consegui fazer todos os tratamentos, os outros também só conseguem", concluiu a artista.