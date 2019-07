Homem viola e rouba turista que conheceu em esplanada em Setúbal

Um homem, de 39 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta segunda-feira, suspeito de violar e roubar uma turista, em Setúbal.

Segundo um comnicado da PJ, o suspeito "travou conhecimento com a vítima, uma cidadã estrangeira, com 33 anos de idade, em visita turística, no final da tarde do último domingo, numa esplanada, acabando, a certa altura, por a transportar ao colo, contra sua vontade, para as traseiras do estabelecimento e para o interior de um edifício devoluto, onde a sujeitou a variadas práticas sexuais não consentidas e a abandonou, ausentando-se para parte incerta com o seu telemóvel”.

Segundo a mesma nota, o homem, fortemente indiciado da prática dos crimes de violação e roubo agravado, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processuais tidas por adequadas.