Espanha. Gudelj junta-se a Carriço e Óliver sob o comando de Lopetegui

Nemanja Gudelj é reforço do Sevilha. O médio internacional sérvio, de 27 anos, era um jogador livre após ver terminado o vínculo ao Guangzhou Evergrande, que o emprestou ao Sporting na última temporada, e assinou por quatro épocas com o conjunto andaluz, agora orientado por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto.

O Sevilha, de resto, vai já no décimo reforço, onde se notabilizam os ex-portistas Fernando e Óliver e ainda Diego Carlos, que em Portugal passou pelo Estoril e pela equipa B dos dragões. No plantel consta um português, Daniel Carriço (um dos capitães de equipa), bem como Nolito, que entre 2011 e 2013 atuou no Benfica.

Quanto a Gudelj, chega à Andaluzia depois de uma temporada onde cumpriu 43 jogos pelos leões (e um golo), contribuindo para as conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal - o triunfo sobre o FC Porto no Jamor foi mesmo o seu último encontro com a camisola do Sporting. O médio sérvio, que também tem a nacionalidade holandesa, cumpriu grande parte da carreira precisamente nos Países Baixos, entre NAC Breda, AZ Alkmaar e Ajax. Em 2017 e 2018 jogou na China, por Tianjin Teda e Guangzhou Evergrande, antes de rumar a Alvalade na última temporada.