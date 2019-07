Corpo de funcionário desaparecido há dez anos encontrado atrás de frigorífico

Um empregado de uma mercearia no Iowa, nos EUA, desapareceu em 2009, agora dez anos depois, o seu corpo foi encontrado por trás de uma arca frigorífica na loja onde trabalhava.

O cadáver foi descoberto por funcionários da loja que estavam a remover prateleiras e arcas frigoríficas.

As autoridades, depois de realizados vários testes, viriam a confirmar tratar-se de Larry Ely Murillo-Moncada, o funcionário que foi visto pela última vez em novembro de 2009.

O desaparecimento, há dez anos, tinha sido denunciado às autoridades pelos pais, cujo ADN serviu para confirmar a identidade do corpo. Na altura, foi dada a indicação de que Larry Moncada estava a tomar medicação que lhe poderia alterar o comportamento.

As autoridades já excluíram a possibilidade de crime, a autópsia não revelou traumas, dando como hipótese mais provável a queda do funcionário.

Larry Moncada terá subido ao topo das arcas frigoríficas, caindo no espaço de cerca de 45 centímetros de largura entre as arcas e a parede. As autoridades acreditam que o ruído dos aparelhos elétricos terá abafado os eventuais pedidos de socorro do funcionário.