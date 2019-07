Incêndio em Vila de Rei e Mação "está dominado"

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta terça-feira que o incêndio que começou a lavrar em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, e em Mação, Santarém, no último sábado, foi dominado.

Durante uma atualização, a partir da Sertã, o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, garantiu que as forças no terreno estão em condições de manter “este ponto de situação”.

"O dispositivo que está em manobras de resolução e vai manter-se no local", disse o responsável.

“Seguimos o plano delineado [para a manhã de hoje] com todo o rigor e com os meios e os recursos previstos. Eventualmente, não com a velocidade de trabalho que gostaríamos de ter alcançado. A esta hora, o desejável era termos toda a manobra concluída e ainda não está concluída. Ainda assim, temos condições, a esta hora, de dar este incêndio como dominado", acrescentou, explicando ainda que continuam a surgir reativações. No entanto, estas são “imediatamente” resolvidas.

Até ao momento, 41 pessoas foram assistidas e há 17 feridos – um deles em estado grave.