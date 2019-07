“Queres mesmo tentar olhar para outras?” ameaça mulher antes de partir o computador na cabeça do namorado

Antes do culminar da discussão, a mulher exigiu que o homem se calasse de imediato e disse ainda “Sim, podes acreditar que consigo ser maluca em público”

Num voo da American Airlines entre Miami, na Flórida e Los Angeles, na Califórnia, uma mulher não conseguiu controlar a raiva nem os ciúmes e, deixando os restantes passageiros em choque, partiu o computador na cabeça do namorado por acreditar que este estava a olhar para outras mulheres. Aliás, antes de cometer as agressões, gritou “queres mesmo tentar olhar para outras?”.

Não se sabe ao certo quando é que o insólito ocorreu mas o vídeo foi publicado pela primeira vez, na conta do Twitter da utilizadora Julia Scorupco, na madrugada da última segunda-feira. De acordo com o britânico Daily Mail, a passageira insultou consecutivamente o companheiro, conhecido por Memo e, quando este se levantou do assento, perseguiu-o, dando-lhe murros nas costas.

Antes do culminar da discussão, a mulher exigiu que o homem se calasse de imediato e disse ainda “Sim, podes acreditar que consigo ser maluca em público”. Duas hospedeiras de bordo tentaram acalmar a agressora, alertando-a para a presença de uma criança no avião. Como resposta, obtiveram: “Sim, eu sei, pedi conselhos à m**** da criança”, acrescentando: “Oiçam, eu não vou fazer ou dizer nada nem tentar provocar agitação, a questão é que ele é o problema”.

Depois dos factos criminosos, a mulher foi encaminhada para a porta do avião. Informada pelo piloto de que seria detida assim que a aeronave chegasse ao destino, agiu de modo indiferente, respondendo “Sim, quero lá saber”. Enquanto regressou ao seu lugar para ir buscar a mala, fez um ultimato à vítima: “Se não vieres comigo, nunca mais me verás” e deu-lhe um estalo.