Masterchef Austrália diz adeus ao conhecido trio de jurados mais de uma década depois da estreia

Dez anos depois do início do Masterchef Austrália, o trio de jurados Matt Preston, Gary Mehigan e George Calombaris despedem-se do programa de cozinha.

“Depois de 11 temporadas sensacionais, deixamos um carinhoso adeus aos nossos jurados — Matt Preston, Gary Mehigan e George Calombaris. Durante mais de uma década, o MasterChef Austrália celebrou a comida australiana e realizou sonhos culinários de cozinheiros domésticos. Agradecemos ao Matt, ao George e ao Gary por terem feito parte deste impressionante legado MasterChef", lê-se num comunicado partilhado através da página oficial de Facebook do programa.

De acordo com o Financial Times, a versão oficial é a de que não houve acordo comercial mútuo entre os jurados e o programa. No entanto, a decisão surge depois de vários sindicatos de trabalho australianos pedirem o despedimento de George Calamboris. Em causa estava o facto de este não pagar de forma apropriada aos seus funcionários.

Na última semana, a sua empresa, a Made Establishment, foi mesmo multada, depois de se concluir que havia uma diferença de cerca de cinco milhões entre o que deveria ter sido pago aos colaboradores e aquilo que pagava. George Calamboris terá assim de pagar uma indemnização aos funcionários.

Entretanto, o chefe viu ainda o seu nome ser retirado de uma campanha de publicidade que visava promover o turismo na Austrália Ocidental.

Matt Preston confirmou a notícia no Twitter. “Conhecemos muitas pessoas bonitas, descobrimos e guiamos alguns dos mais brilhantes e promissores cozinheiros do panorama gastronómico australiano, trabalhámos com os melhores chefs do mundo em frente à câmara, com os melhores profissionais da industria televisiva nos bastidores. E claro, nós os três formamos uma amizade para a vida que sobreviverá muito além deste programa. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a gente com quem partilhámos esta espantosa viagem — especialmente com os concorrentes maravilhosos. Finalmente gostávamos de desejar aos novos jurados tudo de bom e que tudo corra bem nesse programa que nós tanto adoramos”, escreveu.

Recorde-se que o Masterchef Austrália estreou em abril de 2009.