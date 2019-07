Homem ameaçava de morte idosos para obter pensões de reforma e de invalidez

As vítimas deslocavam-se até ao alegado criminoso para receberem pequenas somas monetárias que ficavam em dívida “e tinham de ser pagas ao suspeito, com juros a 100%”

Um homem de 64 anos foi detido na passada segunda-feira, pelo Comando Territorial de Setúbal, da GNR, pela prática dos crimes de extorsão e de usura contra idosos. De acordo com uma nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente mencionada, o indivíduo, residente em Almada, obrigava duas vítimas idosas a entregar-lhe uma pensão de reforma e uma de subsistência por invalidez.

As pensões eram entregues ao suspeito, mensalmente, em mão sendo que, para obter as quantias monetárias, injuriava e ameaçava de morte os idosos – que, todos os dias, se deslocavam até ao alegado criminoso para receberem pequenas somas monetárias que ficavam em dívida “e tinham de ser pagas ao suspeito, com juros a 100%”. As vítimas de extorsão viviam “em condições deploráveis, sem fornecimento de água, luz ou gás, e com 20 canídeos no interior da sua habitação, há cerca de 10 anos”.

A investigação teve a duração de aproximadamente três meses e foi finalizada com a detenção do homem em flagrante delito. O homem foi presente, esta terça-feira, ao Tribunal Judicial de Almada.