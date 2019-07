Jovem morre afogada no Gerês

Uma jovem de 18 anos morreu, afogada na tarde desta terça-feira, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na zona de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

A jovem estava com familiares nas Sete Lagoas, um dos locais mais aprazíveis da região do Gerês, quando entrou em situação de pré-afogamento, passando depois de retirada das águas, a paragem cardiorrespiratória, não tendo resistido às lesões internas.

No local estão já elementos do INEM, incluindo uma equipa de psicólogos, para além da GNR de Montalegre, dos Bombeiros Voluntários de Salto e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana.