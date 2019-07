NBA. Irmão do MVP de 2018/19 vai para os Lakers

Kostas Antetokounmpo - irmão de Giannis, dos Milwaukee Bucks, eleito melhor jogador (MVP) da última temporada da NBA - foi contratado pelos Los Angeles Lakers, onde atua LeBron James. O extremo grego de 21 anos encontrava-se sem contrato, depois de terminada a ligação aos Dallas Mavericks, onde fez apenas dois jogos em 2018/19 (alinhou sobretudo na formação secundária), e assinou por duas temporadas com o emblema da Califórnia.

O anúncio surge duas semanas depois de o outro basquetebolista profissional do clã Antetokounmpo, Thanasis, ter sido oficializado como reforço dos Milwaukee Bucks para as próximas duas épocas. O extremo de 27 anos, que passou pela NBA em 2015/16 (New York Knicks), estava a jogar no Panathinaikos, da Grécia, desde 2017.

Há ainda um Antetokounmpo mais novo, também ele aspirante a basquetebolista: Alex, de 17 anos e 2,01 metros de altura, joga na Dominican High School, equipa pertencente ao liceu com o mesmo nome no norte de Milwaukee, e tem já em mãos ofertas de bolsas de estudos das universidades de Ohio e Green Bay, podendo ser selecionado no draft de 2021. Recentemente, Giannis garantiu que o jovem pode vir a ser melhor do que ele próprio.