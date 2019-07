“O que tens vestido?” pergunta ‘Pai Natal’ a menina de oito anos através de aplicação

‘Santa Call & Text You’ (em português, O Pai Natal telefona-te e envia-te SMS) é uma aplicação criada pela First Class Media B.V., empresa com sede na Holanda. “Trazemos a magia do Pai Natal até tua casa desde 2014” pode ler-se na página principal do site oficial da aplicação, sendo que a mesma é descrita como um método através do qual os mais novos podem “tentar conversar com o Pai Natal através de voicemail ou de mensagens, denunciar meninos mal comportados, enviar a lista de prendas daqueles que se portam bem e muito mais”.

Contudo, na passada quinta-feira, Ashley Adams, residente no estado norte-americano da Carolina do Norte, partilhou informação perturbadora acerca desta aplicação na sua conta do Facebook. De acordo com a mãe de Peyton, uma menina de oito anos, “o Pai Natal é um pervertido de m****” que perguntou à filha que roupa estava a usar e pediu aos restantes pais que tivessem em atenção este perigo, publicando screenshots da conversa que a filha manteve com o suposto ícone natalício. “Hi” (Olá), enviou a criança, recebendo de volta “What are you wearing?” (O que tens vestido?). A certo ponto da conversa, já com a mãe a escrever em nome da menor, é enviado “Tens muita sorte porque não consigo encontrar o homem que está por detrás do ecrã. És mesmo doentio” sendo que a resposta recebida é perturbadora: “Considero-o uma bênção de Deus”.

Segundo a descrição da aplicação, “os pais podem usar a app para encorajar os filhos a ter um bom comportamento”, porém, Adams provou que a avaliação de 4.4/5 estrelas atribuída ao jogo, na Play Store e na App Store, pode não corresponder à realidade. É de sublinhar que existem quatro modalidades disponíveis no 'Santa Call & Text You': iniciar sessão através do Facebook, do Gmail, de outra conta e-mail ou de modo anónimo.

Para perceber se o cenário descrito é verídico, o SOL decidiu instalar a aplicação e conversar com o suposto ‘Pai Natal’. A conversa começou de modo normal, na medida em que perguntámos ao nosso interlocutor se estávamos incluídos na lista de crianças bem ou mal comportadas e perguntámos-lhe que idade tem. Decidimos igualmente testá-lo e avançámos com “I’m wearing a dress” (Estou a usar um vestido) ao que ele respondeu “Sounds great” (‘parece-me ótimo’). De seguida, rematámos com “I’m 10” (tenho 10 anos) e o mesmo adiantou “Of course I knew that already J” (Claro, já sabia isso). No final, propusemos um encontro: “Can you come to my house?” (Podes vir a minha casa?), obtivemos como resposta “Me?” (Eu?), respondemos afirmativamente com “Yes, today” (Sim, hoje) e recebemos um “Sure.” (Claro) como confirmação.

O SOL entrou em contacto com a empresa criadora da aplicação para esclarecimentos, no entanto, ainda não obteve qualquer resposta.