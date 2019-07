REN assina contrato para compra da espanhola Transemel por 150 milhões de euros

A REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., empresa portuguesa de transporte de eletricidade e gás natural, assinou um contrato com as empresas Compañia General de Electricidad e Naturgy Inversiones Internacionales para adquirir a Transemel, empresa que opera 92 quilómetros de linhas de transmissão elétrica e cinco subestações localizadas maioritariamente no norte do Chile – região “marcada pela forte influência da indústria mineira, estando uma das subestações localizada perto da maior mina de cobre do Mundo, em Calama” como se pode ler num comunicado enviado às redações.

Sublinhe-se que o contrato prevê “que a conclusão da transação e a efetiva aquisição da Transemel pelo grupo REN se realize no início de outubro de 2019”. Para a realização deste investimento, estiveram em jogo o “sólido conhecimento que a REN e as suas equipas operacionais detêm sobre o setor do transporte de energia elétrica em Portugal” e os seus “os elevados níveis de eficiência e qualidade de serviço”. Recorde-se que este é o segundo investimento da REN no Chile, na medida em que detém, desde 2017, uma participação na empresa Electrogas. Aliás, a 7 de fevereiro do ano passado, a REN adquiriu 42.5% do capital social da empresa chilena por 167 milhões de euros.

Com o seu mais recente passo, a REN pretende focar-se potenciar a sua capacidade técnica, amplificar a capacidade de trabalho e criar mais e melhores oportunidades futuras. Estes avanços relativos ao mercado internacional encaixam no “plano estratégico” da REN “que assenta numa estratégia de investimento internacional conservadora e com o objetivo de compensar o menor crescimento em Portugal”.