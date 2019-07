No último domingo, 112 teve mais de uma dezena de chamadas em espera

No último domingo, quando o país enfrentava de novo a força das chamas, registaram-se picos de chamadas em espera para a linha do 112, avança o jornal i esta quarta-feira. Na central Sul, que cobre as áreas onde estava ativo o incêndio de maiores dimensões – Mação/Vila de Rei – chegaram a estar em espera mais de dez chamadas. Cerca das 22h30, o Centro Operacional Sul contava com uma equipa de oito operacionais da PSP e GNR, ou seja, não houve qualquer reforço da equipa face ao previamente estabelecido nas escalas.

Ao que o i apurou, num dos momentos, havia 11 ligações em espera, enquanto os operadores davam resposta a outras cinco.

Ao i, a PSP explicou ontem que o número de operadores estava ajustado às necessidades: “O balanceamento de operadores por turno na data referida encontra-se perfeitamente ajustado”.

