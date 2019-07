Italianos dizem que André Silva chumbou nos exames médicos do Mónaco

A transferência de André Silva para o Mónaco está em risco, depois de o internacional português chumbar nos exames médicos, avança o Gazzetta dello Sport.

De acordo com o jornal desportivo italiano, havia um acordo de 30 milhões entre o clube francês e o AC Milan para a transferência de André Silva. No entanto, terá sido detetado um problema num tendão do avançado de 23 anos.

Já o diário italiano La Reppublica também dá conta do fim do negócio, mas aponta motivos financeiros para a rutura.