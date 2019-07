Príncipe Laurent da Bélgica protagoniza polémica ao atender telemóvel durante hino nacional | Vídeo

O príncipe Laurent da Bélgica está envolvido em polémica, depois de ter atendido o telemóvel durante a cerimónia de comemoração dos 188 anos da independência do país, no passado dia 21 de julho, no momento em que tocava o hino nacional.

A Internet não perdoou e o vídeo do momento começou a circular nas redes sociais, mostrando que a atitude do príncipe Laurent não agradou a todos.

Nas imagens vemos a sua esposa, princesa Claire, a tocar no braço do marido e a chamá-lo à atenção.

Também o rei Filipe e a rainha Matilde surgem atentos ao comportamento do príncipe, que parece ter deixado os presentes incomodados.

No final das comemorações, que decorreram na Catedral de São Miguel e Santa Gúdula, em Bruxelas, os políticos presentes dirigiram-se aos elementos da família real para a despedida. No entanto, Laurent saiu sem se despedir.

Veja o momento.

Prince Laurent talks on the phone during parade on national holiday. King Filip and Queen Mathilde seem to notice and look in his direction. His wife, Princess Claire, also seems to make it clear to him that this is not acceptable. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Dh9TOUWz5u — Royally_Petite 🌺 (@RoyallyPetite) July 22, 2019