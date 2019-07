Se o obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trump ou Vladimir Putin? E porquê?

Levava os dois e fazia uma espécie de galheteiro, porque são como azeite e vinagre.



Férias em família ou com amigos?

As minhas férias são sempre a trabalhar, com família e amigos. Sempre.



O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Óculos escuros para proteger os olhos dos néons!



Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, o que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Ia cumprimentá-lo e, se ele me desse conversa, pedia-lhe para me ensinar a dar pontapés de bicicleta. Perguntava-lhe também qual o segredo da máquina criogénica dele, que é uma máquina que ele tem para se conservar. Pedia-lhe para me dar um banho gelado.



Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Já como insetos quando ando no meu Land Rover descapotável. Mas comia, que eu como de tudo: só não gosto de modas por isso não como florzinhas comestíveis e espumas.



Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

O sítio onde trabalho. Ou entre Alcântara e a Avenida da Liberdade, que é para onde estou a ir agora de comboio.

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

O Presidente Marcelo faz o favor de ir passar férias ao meu lugar. Já faz férias na minha praia.



Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Sim, desde que fizesse um seguro de cinco milhões de euros.

Faz ginásio / pratica desporto durante as férias?

Faço ginásio todos os dias com um carrinho de supermercado do Pingo Doce e também faço ginástica no mercado da Quarteira. E também dou um mergulho todos dias.



Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de verão?

Não, como de tudo, menos as modas, como já disse.



Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Redes para mim só de pesca e de trapezistas no circo. Não uso redes sociais.



Quais as suas praias favoritas?

Qualquer praia antes das 11h00 da manhã.



Passava seis meses de férias sem contacto com família e amigos?

Isso era a parte mais difícil. Prefiro continuar a trabalhar e estar com a família e os amigos.



Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Como diria o Santana Lopes: ‘Devia andar por aí’.



Acha que se ia sentir mais ‘zen’ em Bali ou no Buddha Eden de Berardo?

Entre os dois venha o diabo e escolha. Não gosto de pontos turísticos.



Bola de berlim com creme ou com alfarroba?

Bolas, para mim, só de bilhar. Não como bolas de berlim.