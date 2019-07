Claque do FC Porto não quer Fábio Coentrão no clube

Uma das claques do FC Porto, o Coletivo Ultras 95, deixou uma mensagem no Facebook.

Leia o comunicado na íntegra:

"COMUNICADO C95 :

Nunca nos intrometemos nas contratações do Clube nem na sua gestão de plantel, mas neste caso vemo-nos forçados a dar a nossa opiniao.

Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso Clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso Clube não podem vestir a nossa camisola!

Não entraremos pela vertente desportiva e pela condição física deplorável e temos todos a noção que esta é a opinião unânime dos nossos Adeptos e não apenas do nosso Grupo.

Exigimos RESPEITO pelo FUTEBOL CLUBE DO PORTO e pelos seus ADEPTOS e pedimos a quem tem o poder de decidir para não avançar com esta contratação!

Viva o Futebol Clube do Porto!"