Em ano e meio na realeza, Meghan gastou 200 mil euros em jóias

Meghan Markle faz parte da realeza há apenas ano e meio, mas já gastou cerca de 200 mil euros só em jóias.

De acordo com o El Confidencial, sem contar com as jóias de família – a tiara que usou no casamento e as jóias que pertenciam à princesa Diana – a duquesa de Sussex tem as suas joias avaliadas em 192.438 euros.

Segundo as contas do jornal espanhol, que encontrou desde anéis de 39 euros a colares de milhares de euros, os brincos da Cartier, usados por Meghan na festa de casamento, foram os mais caros, com um custo de 58.732 euros. Seguem-se jóias como um colar da marca Jessic McCormack de 9.800 euros ou uns brincos da marca Birks de 8.184 euros.

No último domingo, durante a estreia do remake do filme “O Rei leão”, Meghan usou um look de mais de 16 mil euros, mas foram os brincos que chamaram à atenção: da marca Nikos Koulis, o acessório custou 10 mil euros.