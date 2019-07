Juíza põe em liberdade um dos maiores traficantes de droga de Portugal

O traficante português Franklim Pereira Lobo, detido em março em Espanha, no âmbito de um mandado de detenção europeu, foi posto em liberdade esta segunda-feira, por decisão da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal, avançou o Público.

A magistrada acredita que não há perigo de fuga daquele que é considerado um dos maiores traficantes de roga do país. Ana Peres sublinhou ainda que o Ministério Público não conseguiu notificar Franklim Pereira Lobo acerca da acusação da Operação Aquiles porque se enganou na morada, sendo esta a justificação, aceite pela juíza, para que o arguido não se tenha apresentado à justiça no mesmo período que os restantes envolvidos, de acordo com a mesma fonte.

Fonte Judicial confirmou também ao Correio da Manhã, que Ana Peres considera que a acusação do MP não foi capaz de demonstrar as circunstâncias em que o suspeito terá criado uma rede de traficantes.

Sublinhe-se que Franklim Lobo tem fugido da polícia vezes sem conta durante os últimos 20 anos e a sua história vai muito além da Operação Aquiles, que investigou as ligações entre traficantes de droga portugueses e investigadores da Polícia Judiciária (PJ).