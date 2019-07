Ronaldo volta a marcar e Juve vence Inter nos penáltis (com vídeo)

A Juventus, de Maurizio Sarri, venceu o Inter de Milão, esta quarta-feira, nos penáltis, após o empate a uma bola no tempo regulamentar, em jogo a contar para a International Champions Cup.

O mais recente reforço da Vecchia Signora, Matthijs de Ligt, adiantou os nerazzurri no marcador, aos 10 minutos, graças a um autogolo, mas Cristiano Ronaldo devolveu a igualdade à partida, já na segunda parte, através de livre direto.

RT CRonaldoLive: Cristiano Ronaldo has scored his first free kick for Juventuspic.twitter.com/huOBnJNYYj