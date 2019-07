Luz verde em Buckingham: Boris Johnson é oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido

Projetada na fachada do palácio durante a tomada de posse de Johnson, estava uma fotografia do mesmo com a frase “Sua Majestade, o seu novo primeiro-ministro é um mentiroso”

Boris Johnson foi ao Palácio de Buckingham, esta quarta-feira, para assumir formalmente as suas funções como primeiro-ministro do Reino Unido. No entanto, Theresa May renunciou ao cargo momentos antes, perante a rainha Isabel II, para que o mais recente líder dos Tories pudesse começar a desempenhar o seu papel.

“Estive há pouco com Sua Majestade que me convidou para formar um governo e aceitei”, avançou Johnson à imprensa, não se esquecendo de realçar o “profundo sentido de serviço público” de May. Contudo, não deixou de admitir que os esforços da antecessora não foram suficientes porque “ainda há pessimistas que acreditam que o Brexit não será oficializado”. O dirigente do Partido Conservador não esqueceu igualmente de deixar claro que “o Brexit acontecerá, em outubro, sem ‘ses’ nem ‘mas’”.

Sublinhe-se que, projetada na fachada do palácio durante a tomada de posse de Johnson, estava uma fotografia do mesmo com a frase “Sua Majestade, o seu novo primeiro-ministro é um mentiroso” sendo que a projeção esteve a cargo do grupo “Led by Donkeys”.