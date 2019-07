Homem convencia menina de 12 anos a despir-se para webcam

Um indivíduo de 36 anos identificado e detido, pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, devido à alegada prática de vários crimes de pornografia de menores. De acordo com a PJ, o suposto criminoso conheceu uma criança de 12 anos através da Internet, seduziu-a e levou-a à prática da exposição sexual através da webcam (câmera do computador) e ao envio de fotografias de cariz erótico.

No âmbito da investigação, a PJ apreendeu “diversos ficheiros informáticos contendo filmes e fotografias da vítima” como é possível ler numa nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente referida

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades e prestação de uma caução pecuniária.