Jovem detido com 34 mil doses de cocaína no Aeroporto de Lisboa

O arguido tem 22 anos e está acusado do crime de tráfico de estupefacientes

Um rapaz de 22 anos, de nacionalidade estrangeira, foi identificado e ficou sob custódia policial, nos últimos dias, pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (PJ). De acordo com uma nota publicada no site oficial desta força de segurança, “recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes” sobre o suspeito.

O alegado criminoso foi detido no âmbito de um quadro de cooperação internacional e de controlo “que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus através do Aeroporto Humberto Delgado”.

Sublinhe-se que a nacionalidade do indivíduo não foi divulgada mas sabe-se que é proveniente da América do Sul e transportou, desde o país em questão, cocaína que seria suficiente para 34 mil doses individuais “caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição”.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A investigação continua a cargo da PJ.