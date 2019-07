Desemprego com níveis mais baixos dos últimos 27 anos

Dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego ficou em junho abaixo das 300 mil pessoas. Este é, segundo o Ministério do Trabalho, o número mais baixo dos últimos 27 anos.

Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos serviços de emprego em junho desceu 10,3% em termos homólogos e 2,3% em termos mensais. Ao todo, estão inscritas 298,2 mil pessoas.

“Para encontrar um número mais baixo é preciso recuar a dezembro de 1991, altura em que se registaram 296,6 mil desempregados inscritos", destaca o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em comunicado.

Se for tido em conta apenas o desemprego em território continental, o número chega aos 280 mil, o mais baixo dos últimos 30 anos. Aliás, na região Centro (40,8 mil desempregados), no Alentejo (13,5 mil) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (88,9 mil) foram registados os valores mais baixos de que há registo.

Na zona norte, onde existem 124,9 mil desempregados, o valor é o mais baixo dos últimos 17 anos. Também no Algarve, que registe 7,9 mil desempregados, o valor é comparável com os registados nos primeiros anos da décad de 2000.