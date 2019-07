Portugal está na final do Europeu sub-19

Portugal garantiu hoje o apuramento para a final do Campeonato da Europa sub-19 após vencer a República da Irlanda por 4-0, em jogo das meias-finais.

Gonçalo Ramos foi o protagonista do encontro com um hat-trick, enquanto Vítor Ferreira fez o primeiro golo do encontro. A equipa das Quinas espera agora o vencedor do encontro entre França e Espanha, que irão disputar a outra vaga para a final a partir das 18 horas.

O jogo derradeiro está agendado para este sábado. Recorde-se que este é o terceiro ano consecutivo em que Portugal chega à final de um Europeu da categoria, sendo que em 2018 fez história ao conquistar o troféu.

Os comandados de Filipe Ramos procuram, por isso, alcançar o inédito bicampeonato.

Espanha: recordista de vitórias

Se Portugal tenta chegar ao inédito bicampeonato (e ao seu segundo título no currículo), a Espanha, recordista de vitórias na prova, procura conquistar o seu oitavo troféu, depois das vitórias de 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 e 2015. Segue-se então a... França, com três títulos (2005, 2010 e 2016) e, a fechar este pódio, a Alemanha, com dois (2008 e 2014). Ainda com os nomes inscritos na lista de vencedores, com um título cada, surgem a Itália (2003), a Ucrânia (2009), a Sérvia (2013), a Inglaterra (2017) e Portugal (2018), que procura assim juntar-se à formação alemã no que diz respeito ao número de troféus.