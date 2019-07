Polícia Federal prende suspeitos de invadir telefone de Moro

Uma operação secreta da Polícia Federal do Brasil prendeu quatro suspeitos de invadir os telefones de autoridades brasileiras - entre os quais, o de Sérgio Moro -, na passada terça-feira. De acordo com declarações do advogado de um dos suspeitos à Veja e à Folha de São Paulo, os detidos ainda não foram ouvidos e não foram estabelecidas relações entre eles e as mensagens privadas de Moro e do procurador Delton Dallagnol, chefe da força tarefa - reveladas pelo site The Intercept.

Foram realizadas 11 ordens judiciais, sete de busca e apreensão e quatro para prisão preventiva de três homens e uma mulher, no estado de São Paulo. Os suspeitos foram transferidos para Brasília.

Gustavo Henrique Santos, um dos suspeitos, trabalha como DJ e já tinha sido preso por falsificação de documentos. O seu advogado, Ariovaldo Moreira, assegura que Santos não está envolvido na invasão ao telemóvel de Moro.

A Spoofing - o nome dado à operação pela polícia federal - foi lançada pelas autoridades brasileiras com o objetivo de capturar e desmantelar alegadas organizações que praticam crimes cibernéticos. Um nome, de acordo com a polícia federal brasileira que designa uma operação de “falsificação tecnológica que procura enganar uma rede ou uma pessoa fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável quando, na realidade, não é”, explicou.

De acordo com a polícia federal, os suspeitos terão utilizado o código do Telegram - aplicativo de mensagens - para entrar na conta de Sérgio Moro. O atual ministro da Justiça já congratulou as autoridades federais pela detenção dos quatro suspeitos. Para chegar ao quarteto, a polícia rastreou as ligações que foram recebidas pelo ministro.

O Intercept nunca mencionou que as mensagens recebidas por fonte anónima tinham sido fornecidas por um hacker.