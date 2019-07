Homem trancou e violou menino de 12 anos

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada deteve um homem, de 49 anos, suspeito de ter violado um menino de 12 anos, que trancou num quarto.

"Os factos ocorreram em ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, na casa dos pais da vítima, com os quais o suspeito tem uma relação de proximidade familiar", lê-se no comunicado da PJ, divulgado esta quinta-feira.

O homem aproveitou uma visita à residência do menor e "trancou a criança numa das dependências da habitação e, com uso da força, sujeitou-a a agressões sexuais".

O detido, horticultor de profissão, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de apresentações bissemanais e proibição de contactos com menores.