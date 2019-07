"Tantos homens a virar maricas e mulheres maravilhosas sem parceiros por falta de heteros no mercado"

Luana Piovani mudou-se recentemente para Portugal, mas tem visto a sua vida ser comentada por outras razões, sobretudo depois do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos.

Britto Jr., jornalista e apresentador de televisão brasileiro, foi uma das pessoas que decidiu falar sobre o facto de a atriz estar solteira, mas as suas declarações acabaram por gerar uma enorme polémica.

“A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de heteros no mercado”, escreveu Britto Jr. na rede social Twitter.

Depois da publicação do jornalista, foram inúmeros os utilizadores que se insurgiram contra o mesmo, adjetivando-o de preconceituoso e machista. Ainda assim, tais comentários não inibiram Britto Jr., que além de não apagar a publicação, ainda respondeu às críticas.

“Preconceito mudou de lado. Nós, heteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria”, afirmou.

“Nenhum homem pode ser condenado por gostar de mulher (...) LGBTs não aceitam homens que gostam de mulher. É tão normal quanto as preferências de vocês. Nada contra. Mas continuo gostando de mulher”, disse ainda.